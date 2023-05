Kanadische Musiklegende Gordon Lightfoot gestorben

In der Stadt Orillia in der Provinz Ontario geboren, wurde Lightfoot in den 1960er und 1970er Jahren erstmals zum Star. Der Musiker prägte die Folk-Musik und war bekannt für Hits wie «Sundown», «Rainy Day People» oder «If You Could Read My Mind». 2012 wurde Lightfoot in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen, 1986 bereits in die Canadian Music Hall of Fame.