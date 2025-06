Kandidatin bietet bei «Kampf der Realitystars» vergeblich ganze Gage

Tara und Dennis: Ungleiches Paar kommt sich näher

Die Stimmung in der Sala ist also positiv. Bei einer improvisierten Party kommen sich Dennis und Tara Tabitha (31) näher. Obwohl die piekfeine Österreicherin bekennt, dass sie mit dem demonstrativ schamlosen Dauerrülpser «nicht zusammenpasst». Die Mitbewohner zwingen Dennis förmlich, Tara anzutanzen. Er schraubt dann auch an ihren Füssen herum, emotionslos wie ein Physiotherapeut. Doch in der Nacht kuschelt sich Tara an Dennis. Sie habe eben «Lust zu schmusen» und ihr ehemaliger Schwarm Can ist ja weg.