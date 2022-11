Kandidatur 2024: Streit zwischen Kanye West und Trump eskaliert

West soll am Dienstag in Mar-a-Lago mit dem rechtsextremen Live-Streamer Nick Fuentes (24) gesehen worden sein, wie «Politico» und «The Daily Beast» berichteten. Trump selbst erklärte US-Medien zufolge in einem Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social: «In der vergangenen Woche rief mich Kanye West wegen eines Abendessens in Mar-a-Lago an. Kurz darauf tauchte er unerwartet mit drei seiner Freunde auf, von denen ich nichts wusste. Wir assen am Dienstagabend mit vielen anwesenden Mitgliedern auf der hinteren Terrasse zu Abend. Das Abendessen war schnell und ereignislos. Dann fuhren sie zum Flughafen.»