«Kann euer Leben retten»: Patricia Kelly über Brustkrebsvorsorge

Das Leben kann stressig sein, aber die Vorsorge ist ein Muss!

Im vergangenen Jahr schrieb Kelly bei Instagram zu anderen persönlichen Bildern aus dem Krankenhaus unter anderem: «Social Media zeigt oftmals nur die schönen Momente des Lebens, die perfekte Einstellung im besten Licht. Aber das Leben ist doch meist anders. Deswegen zeige ich euch bewusst dieses Foto von meinem letzten MRT, bei dem auch in diesem Jahr – Gott sei Dank! – wieder alles gut war. [...] Ich weiss, unsere Leben sind stressig. Man hat immer viel zu tun und möchte sich mit manchen Dingen auch nicht auseinandersetzen und damit beschäftigen. Aber es muss sein.»