«Kann mir keiner ersetzen»: Anna-Maria Ferchichi wurde beklaut

Schock für Anna–Maria Ferchichi (42). Wie sie in einer Instagram–Story berichtete, wurde die Frau von Rapper Bushido (45) bestohlen. Nach dem Ende der Comeback–Tour ihres Mannes ist die ganze Familie Ferchichi wieder in ihrer Wahlheimat Dubai gelandet. Beim Auspacken stellte die Achtfach–Mama fest, dass ihre Ersatzhandtasche fehlte. Und in dieser Tasche sei ihr Schmuck gewesen. Nun seien Kostbarkeiten in sechsstelliger Höhe weg.