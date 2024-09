Kann nicht schwanger werden: Selena Gomez spricht über Kinderwunsch

Die Schauspielerin gab im November 2022 im «Rolling Stone» bereits an, dass sie aufgrund der Medikamente gegen ihre bipolare Störung wahrscheinlich keine Kinder bekommen könne. Nach dem Besuch einer Freundin habe sie in ihrem Auto geweint, nachdem ihr klar geworden sei, dass sie selbst vermutlich niemals Babys austragen könne, erzählt Gomez in der Titelstory. Das Thema sei momentan eine «sehr grosse, riesige» Sache in ihrem Leben, so Gomez. Sie hoffe allerdings, in den kommenden Jahren auf anderem Wege Mutter werden zu können: «Wie auch immer ich sie bekommen soll, ich werde sie haben.» Gomez sprach in der Vergangenheit offen über ihre gesundheitlichen Probleme. 2014 wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. Anschliessend musste sie sich einer Nierentransplantation und einer Chemotherapie unterziehen.