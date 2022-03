Kanye West: Basketball-Date mit Chaney Jones

Kanye West (44) hat sich am vergangenen Samstag bei einem NBA-Spiel in Miami erneut mit Social-Media-Star Chaney Jones gezeigt. Der Rapper verfolgte das Spiel in der FTX Arena im schwarzen Hoodie und gut gelaunt, während Jones sich immer wieder an ihn schmiegte. Bereits am Freitag hatte man die beiden bei einem Basketball-Match der Los Angeles Lakers gesehen.