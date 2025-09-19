Kanye West brüllt Kris Jenner an: Wut-Auftritt in neuer Doku

«Es ist nur wichtig, was wir denken»

«Niemand aus der Familie übernimmt die Verantwortung für meinen Krankenhausaufenthalt, aber wenn man sich im Internet umschaut, ist das mindestens 50 Prozent dessen, was die Leute heute reden», resümiert der 48–Jährige die öffentliche Wahrnehmung, nachdem er 2016 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. «Lüge ich etwa?» Als Jenner beschwichtigte, dass «es keine Rolle spielt», was Aussenstehende sagen, begann West zu schreien. «Es spielt keine Rolle?», brüllte er mehrmals, griff seine Sachen und wollte den Raum verlassen. «Es spielt sehr wohl eine Rolle!» Mit ruhiger Stimme betonte Jenner: «Es spielt für uns und dich eine Rolle. Es spielt keine Rolle, was im Internet gesagt wird. Es ist nur wichtig, was wir denken, Ye.»