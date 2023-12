Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äusserungen

Warum er sich gerade jetzt über ein Jahr später für die antisemitischen Äusserungen entschuldigt, ist nicht ganz klar. In zwei Wochen jedoch soll am 12. Januar 2024 Kanye Wests neues Album «Vultures» erscheinen. Aufgrund dieser Tatsache reagierte der Zentralrat der Juden in Deutschland eher verhalten auf die veröffentlichte Entschuldigung: «Kanye Chance, dass wir eine Entschuldigung so kurz vor dem Albumrelease als aufrichtig betrachten», schrieb der Zentralrat als Kommentar unter Wests Instagram–Post.