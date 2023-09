Kanye West: Lebenslanges Bootsverbot in Venedig

Was war passiert? Kanye West und Bianca Censori (28), die im Januar 2023 in einer rechtlich nicht bindenden Zeremonie «geheiratet» haben, sind seit Wochen in Italien unterwegs. Im Rahmen ihres Trips liessen sie sich kürzlich in Venedig vom Luxusbootanbieter Venezia Turismo Motoscafi durch die Kanäle fahren. Dabei liess der Musiker offenbar die Hosen herunter, wie mehrere Paparazzi–Fotos zeigen. Seine Partnerin kniete angeblich vor ihm.