«Kanzlei Liebling Kreuzberg»: ARD zeigt Neuauflage im September

«Liebling Kreuzberg» kehrt zurück – jetzt als Spielfilm und mit einer weiblichen Titelheldin. Im vergangenen November gab die ARD bekannt, an einem Film zur Kultserie zu arbeiten. Jetzt veröffentlichte der Sender auch das Startdatum: «Kanzlei Liebling Kreuzberg» läuft am 27. September um 20:15 Uhr im Ersten. Zwei Tage vorher ist der Film bereits in der ARD Mediathek abrufbar.