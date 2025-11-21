«Kanzlei Liebling Kreuzberg»: Luise von Finckh ähnelt ihrer Figur sehr

«Imposter–Gefühle» und der Kampf um Anerkennung

Die Serie zeigt realistisch, wie schwierig es ist, als junge Frau in einem männlich geprägten Umfeld ernst genommen zu werden. Für Luise von Finckh ein wichtiges Thema: «Bei mir selbst und auch meinen Freundinnen beobachte ich immer wieder Imposter–Gefühle», sagt sie über das Gefühl, sich als Hochstaplerin zu fühlen. «Ich glaube, viele Frauen kämpfen nicht nur mit dem männlich geprägten Umfeld, sondern auch mit sich selbst. Frauen werden ab dem Kindesalter dazu konditioniert lieb, höflich und angepasst zu sein. Da passiert es schnell, dass Frau an ihren Fähigkeiten zweifelt und sich selbst auch gar nicht so ernst nimmt», erklärt die Schauspielerin.