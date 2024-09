«Kanzlei Liebling Kreuzberg»: Spielfilmfortsetzung einer Kultserie

Personelle Highlights in der Spielfilmfortsetzung

Roswitha Schreiner (59) war schon bei «Liebling Kreuzberg» dabei und kehrt nach mehr als 30 Jahren als Roberts Tochter Sarah Liebling im Spielfilm–Revival zurück. «Ich habe die Idee, ‹Liebling Kreuzberg› wieder aufleben zu lassen, als kleine Hommage an Manfred Krug empfunden, so wie sie aufgebaut ist. All die Nostalgie hat mich spontan positiv überrascht. Ich hoffe, das Publikum sieht das ebenso und lässt sich genauso begeistern», schwärmt sie. Zum Unterschied zwischen Serie und Film verrät sie nicht viel, orakelt dann aber doch ein wenig: «Ich war sehr erfreut, was dem Autor und der Redaktion so alles eingefallen ist, damit der ‹Liebling Kreuzberg›–Zuschauer von damals auch heute auf seine Kosten kommt.»