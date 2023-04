Kanzler-Gattin Britta Ernst tritt als Bildungsministerin zurück

Olaf Scholz hat seiner Frau viel zu verdanken

Ernst und Scholz sind seit 1998 verheiratet. Die beiden lernten sich Mitte der 80er Jahre in Hamburg kennen. In einem Interview erklärte der amtierende Bundeskanzler einmal, dass er seiner Frau sehr viel zu verdanken habe. «Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre.» Er sei ein «eindeutig» besserer Mensch durch sie geworden, sagte er im Juli 2021 in der Gesprächsreihe «Brigitte live».