Kanzler Olaf Scholz stellt sich bei «maybrit illner» Bürgerfragen

Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder an, die Inflation drückt auf die Geldbeutel und der Krieg in der Ukraine hält Europa weiter in Atem - die deutsche Politik steht vor grossen Herausforderungen. In einer Sondersendung von «maybrit illner» will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (64) am 7. Juli um 22:15 Uhr im ZDF den Fragen, aber auch der Kritik der Bürgerinnen und Bürger stellen.