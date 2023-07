Karaoke-Auftritt in Miami: Victoria Beckham singt Song der Spice Girls

Dass Victoria Beckham (49) einen Song ihrer ehemaligen Band Spice Girls singt, kommt selten vor. Zumindest in der Öffentlichkeit. Bei einer Karaoke-Party in Miami schmetterte die Modedesignerin «Say You'll Be There» ins Mikrofon, ein Hit der Spice Girls aus dem Jahr 1996. Auf TikTok teilte sie einen kurzen Ausschnitt des Auftritts.