Kardashian-Jenner-Clan gründet neue Produktionsfirma

Die Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» ging 2021 nach 14 Jahren zu Ende. Doch Kris Jenner (66) arbeitet an der medialen Zukunft der Royal Family des US-Entertainments. Kurz vor dem Start ihrer neuen Sendung «The Kardashians» hat die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans eine neue Produktionsfirma eintragen lassen.