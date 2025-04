Kardashian-Raub: Angeklagter bereut seine Taten

«Es hat mir die Augen geöffnet»

Abbas war am Dienstag einer der Befragten, die in den Medien aufgrund ihres Alters unter anderem den Beinamen «Opa–Gangster» erhalten haben. «Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass Sie sich nur selbst bemitleiden. Haben Sie Mitgefühl mit Ihren Opfern?», sei der laut der britischen BBC 71–Jährige, von der er als «erfahrener Kleinkrimineller» beschrieben wird, vor Gericht gefragt worden. Zuvor sei dies nicht der Fall gewesen, habe er geantwortet: «Aber dieses Mal bereue ich, was ich getan habe. Es hat mir die Augen geöffnet.»