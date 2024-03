Karl Lagerfeld: So luxuriös lebt der neue Eigentümer seiner Wohnung

Karl Lagerfeld lebte zehn Jahre in der Wohnung

Karl Lagerfeld lebte in der Wohnung, die er den Berichten zufolge in einem futuristischen Stil gestalten liess, etwa zehn Jahre. Der Modeschöpfer starb am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren in Paris. Die Stadt ist eng mit seiner Karriere verbunden. Jahrzehnte lang überzeugte er die weltweit grössten Modehäuser wie Fendi, Chloé und letztendlich Chanel von seinen einzigartigen Kreationen und rief eine eigene Modemarke mit seinem unverkennbaren Stil ins Leben.