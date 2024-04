Karl Lauterbach trauert um seine Mutter Gertrud

Karl Lauterbach stammt aus einfachen Verhältnissen

Karl Lauterbach wurde am 21. Februar 1963 in Birkesdorf, einem heutigen Stadtteil von Düren in Nordrhein–Westfalen geboren. Der Mediziner ist der Sohn des ebenfalls bereits verstorbenen Molkereiarbeiters Wilhelm Lauterbach und dessen Frau Gertrud. Er wuchs in einfachen Verhältnissen und eigenen Angaben zufolge in einem «streng römisch–katholischen Elternhaus» auf. Trotz seiner sehr guten schulischen Leistungen erhielt er aufgrund seiner Herkunft zunächst nur eine Empfehlung für die Hauptschule. Später wechselte er jedoch auf ein Gymnasium und startete nach seinem Abitur eine wissenschaftliche Karriere als Humanmediziner, die ihm Mitte der 90er–Jahre eine Professur an der Universität zu Köln einbrachte.