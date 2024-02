Karl Lauterbach und Sido bald ungleiche Cannabis-Homies?

Wieso machen sie überhaupt gemeinsame Sache?

So unterschiedlich die persönlichen Erfahrungen mit Cannabis auch sein mögen, ergebe es laut Lauterbach durchaus Sinn, den Umbruch mit Sido vorantreiben zu wollen. So habe man im Zuge des Gesetzes «das Gleiche rüberbringen wollen: Cannabis ist demnächst legal, aber es schadet trotzdem.» Und im besten Fall sind Dealer bald arbeitslos: «Wieso soll ich am Görli mit einem suspekten Dealer über gepanschte Ware illegal ins Geschäft kommen, wenn es eine sichere Alternative gibt?»