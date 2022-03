Karl Lauterbachs Mutter gibt ihm noch heute Styling-Tipps

Er habe ihn mal sehr geschätzt, «das ist aber schon lange her», so Lauterbach. «Von seinem früheren Prestige ist leider gar nichts mehr übriggeblieben und er macht es mit allem, was er jetzt tut, nur schlimmer. Also es ist wirklich traurig. Man wird ihn nicht als Kanzler in Erinnerung behalten sondern als jemand, der zum Schluss an der Grenze zum Lächerlichen unterwegs war.»