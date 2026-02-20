Karl Markovics winkt bei «Kommissar Rex»-Comeback ab

Der 62–Jährige, der von 1994 bis 1996 als Bezirksinspektor Richard Stockinger an der Seite von Tobias Moretti (66) und dem titelgebenden vierbeinigen Ermittler zum Publikumsliebling avancierte, und 1996 sogar den Serienableger «Stockinger» bekam, liess keinen Zweifel daran, dass seine Entscheidung endgültig ist. Für ihn fehle schlicht die Berechtigung: «Das ist nicht mehr die Zeit und nicht mehr der Platz für mich. Ich wäre mir aufdringlich vorgekommen», erklärte Markovics. Was seine Anwesenheit hätte rechtfertigen können, sei «einzig und allein, dass ich damals dabei war. Sonst gibt's überhaupt keinen Grund».