Karl-Theodor zu Guttenberg: Darum hat er keinen Instagram-Account

«Fröhlich ohne soziale Medien unterwegs»

«Ich wurde vor drei Jahren von einem Produzenten gebeten, für einen Film in den sozialen Medien zu werben», schilderte zu Guttenberg. «Ich hatte mich aber vor elf Jahren von allen sozialen Medien verabschiedet, weil ich im Grunde die Schnauze voll von dieser Form der Aufmerksamkeit hatte und war fröhlich ohne soziale Medien unterwegs», erklärte zu Guttenberg in der Ausgabe vom 5. September. «Dann haben alle gesagt, du musst aber werben, dass macht man heute so. Dann habe ich gesagt, Instagram kommt nicht in Frage, da fehlt mir das Botox im Gesicht, Twitter ist in den Umgangsformen so, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen will.» Sie seien dann alle sozialen Medien durchgegangen «und die habe ich für mich abgelehnt».