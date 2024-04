Karl-Theodor zu Guttenberg über Depression: «Bin an Grenzen gestossen»

Heute ist zu Guttenberg «in einer guten Ausgangssituation»

Karl–Theodor zu Guttenberg begab sich in Behandlung mit einer Psychotherapie und kurze Zeit auch mit Medikamenten. Heute befinde er sich in einer besseren Lage: «Ich kann sagen, dass ich mich heute in einer guten Ausgangssituation befinde, in der ich nicht wäre, wenn ich mir damals nicht Hilfe gesucht hätte.»