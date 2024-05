Karlheinz Böhm: Die Wut machte ihn zum Menschenfreund

Als Gast der ZDF–Show «Wetten, dass..?» wettete er am 16. Mai 1981, dass nicht einmal jeder dritte Zuschauer eine Mark bzw. einen Schweizer Franken oder sieben österreichische Schilling für notleidende Menschen in der Sahelzone spenden würde. Er selbst versprach, sein künftiges Leben den armen Menschen in Afrika zu widmen, falls er die Wette verlöre. Böhm gewann seine Wette, es wurden «nur» umgerechnet 600.000 Euro gespendet, doch diese Summe war für ihn so ermutigend, dass er trotzdem seinen Wetteinsatz einlöste. Er hängte die Schauspielerei an den Nagel und gründete die Stiftung «Menschen für Menschen», um die Not in Äthiopien zu lindern.