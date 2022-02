Karneval und Fasching: Interessante Fakten zur närrischen Zeit

Wo finden welche Umzüge statt?

Der Strassenkarneval findet am Rosenmontag (dieses Jahr am 28. Februar) seinen Höhepunkt. In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz finden dann üblicherweise grosse Umzüge statt. In Köln wird seit 1823 auf den Strassen gefeiert. 2022 sieht das Ganze etwas anders aus: Weil Tanzveranstaltungen und Partys aufgrund der Corona-Pandemie weiter verboten sind, haben viele Veranstalter die grossen Umzüge und Feiern verschoben.