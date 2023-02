Karnevalsparty ohne Abfall: So recycelt man Kostüm, Deko und mehr

Karneval soll nachhaltiger werden

Folglich landen Tütchen von Lakritzschnecken oder Bonbonpapierchen nicht auf dem Boden, sondern in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack. Dasselbe gilt für Folien von Blumensträussen, in Köln «Karnevalsstrüssjer» genannt. Diese sollen künftig ohne Plastik auskommen. «Wir setzen an verschiedenen Stellen an, um den Rosenmontagszug Schritt für Schritt nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten», zitiert eine Medienmitteilung den Kölner Zugleiter Holger Kirsch. Dazu gehöre auch «Müllvermeidung, etwa durch umweltfreundlich verpackte Strüssjer.»