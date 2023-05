Karolin Kandler: Mit der «Tagesschau» wurde sie nicht reich

«Der Rest ging für Essen drauf»

Im Gespräch mit der Tageszeitung rechnet Kandler vor, dass sechs Tage Arbeit im Monat sie damals rund 1.950 Euro für Hotel, Bahnfahrten und zwei Babysitter gekostet haben. «Der Rest ging für Essen drauf», erzählt die 37-Jährige. Sie habe also «vier Jahre lang fast umsonst gearbeitet». Kandler habe versucht, das Ganze als Investition in ihre Zukunft zu betrachten, «dann tat das Geld nicht so sehr weh. Und ich finde, es hat sich gelohnt!»