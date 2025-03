Karoline Herfurth ruft bei Preisverleihung zum Kinderschutz auf

Herfurths Appell an die Politik

In Folge ihrer Rede richtete Herfurth ihre Worte an die gegenwärtige Politik. Gerade jetzt dürfe es keinen Zweifel daran geben, was über allem stehen müsse: «die Zukunft unserer Kinder und damit die Zukunft der Gesellschaft als Ganzes», so der deutsche Filmstar. «Lassen Sie uns als Gesellschaft für eine Zukunft kämpfen, in der kein Kind in Angst leben muss und sich gut entwickeln kann. Und lassen Sie uns gemeinsam das fortsetzen, wofür Christine Bergmann ein grosses Vorbild ist.»