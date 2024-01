Karoline Herfurth und Christopher Doll: Endlich «gemeinsam feiern»!

Karoline Herfurth und Christopher Doll: Geheimniskrämerei hätte sich «künstlich angefühlt»

Karoline Herfurths Filme «SMS für dich» (2016), «Sweethearts» (2019), «Wunderschön» (2022) und «Einfach mal was Schönes» (2022) produzierte Ehemann Christopher Doll. Doch weil sie ihr Privatleben damals noch geheim halten wollten, konnten sie die Erfolge nur bedingt zusammen feiern. «Ich will nicht ablenken von der Figur und der Geschichte und daher als Privatperson lieber unsichtbar bleiben», sagt Herfurth zu der langen Zurückhaltung, «aber es ist tatsächlich so, dass wir einfach das Gefühl hatten, wir sind jetzt schon so lange gemeinsam filmschaffend aktiv und so ein starkes Team: Diese Tür weiter zuzuhalten, hätte sich langsam einfach künstlich angefühlt. Wie ein Elefant im Raum, über den niemand reden darf», gibt sie zu.