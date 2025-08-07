Karriere läuft, die Liebe auch: Für Nicola Cavanis ist «alles perfekt»

Ihr Privatleben hält die gebürtige Münchnerin aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Mats Hummels, der sich beim Event still unter die Gäste mischte, verzichtete auf Interviews. Was Cavanis mit der Welt teilen möchte, ist vor allem ihre Arbeit. Auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Menschen. «Ich glaube, viele junge Frauen interessieren sich für meinen Job», sagt Cavanis. Dort zeigt sie regelmässig Einblicke in ihre Shootings und Lieblings–Looks. Ihr aktueller Favorit: «Baggy Jeans, weisses Tanktop, weisse Sneaker – und eine auffällige Tasche dazu.»