Karriereende von Mats Hummels: Abschied von einem Vorbild

Ex–Frau Cathy Hummels für «schöne Erinnerungen» dankbar

Seine Ex–Frau Cathy Hummels (37), mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, meldete sich ebenso zu Wort. In den Instagram–Kommentaren schrieb sie: «Der nächste Hummels steht in den Startlöchern. Es war mir eine Freude, dich so viele Jahre bei deiner Karriere begleiten zu können. Du hast so vielen Menschen eine Freude mit deiner Spielkunst und Antizipation geschenkt.» Jede Karriere gehe zu Ende, erklärte sie zudem RTL.de: «Ich habe selbst so viele schöne Erinnerungen sammeln dürfen, für die ich Mats sehr dankbar bin. Ein Leben lang sein werde. Ich hab' gerade auch Tränen in den Augen.»