Was ist in Kartoffelmilch drin?

In Schweden ist der Kartoffeldrink «DUG» vom Start-up Veg of Lund bereits seit 2021 in Einkaufsmärkten erhältlich. In Deutschland soll der regionale Partner CCP AG die Kartoffelmilch von Veg of Lund laut dem veganen Wirtschaftsmagazin «vegconomist» ab sofort an Lebensmittelhersteller, Cafés und Einzelhandelsketten liefern. Wo genau der Kartoffeldrink dann erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.