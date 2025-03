Kat Dennings lüftet Geheimnis ihres Künstlernamens

«Das wird so nicht funktionieren»

Bei einem Auftritt in dem Podcast «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» verriet sie, dass sie schon als kleines Mädchen beschloss, ihren eigentlichen Namen Katherine Victoria Litwack abzulegen und gegen etwas Griffigeres einzutauschen. «Mein richtiger Nachname ist Litwack – das ist alles, was du wissen musst», erklärte sie der Moderatorin dort. Dem fügte sie hinzu: «Mit neun Jahren dachte ich: ‹Das wird nicht funktionieren für mich. Das wird so nicht funktionieren.›»