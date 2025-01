«Katastrophentouristen»: Kommentar für Harry und Meghan beleidigend?

Unzählige Menschen sind derzeit im Einsatz, um den Opfern der Waldbrände in Kalifornien zu helfen. Auch Prinz Harry (40) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (43), die in der Nähe in Montecito leben, hatten sich kürzlich auf den Weg gemacht. Ein äusserst kritischer Kommentar der Schauspielerin Justine Bateman (58) dazu, scheint bei dem Paar nicht gut angekommen zu sein.