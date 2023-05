Kate Beckinsale: Keanu Reeves hat sie 1993 in Cannes gerettet

Anlass für die Erinnerung an diesen Mode-Fauxpas war Kate Beckinsales aktueller Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes. Am Montag besuchte sie in einem aufregenden pastellgrünen Kleid von Zuhair Murad (51) die Premiere des französischen Dramas «Pot au Feu». Auf Instagram postete sie ein Foto von ihrem Look und schrieb dazu: «Ich erinnere mich an mein erstes Mal auf diesen Stufen vor 30 Jahren, in abgewetzten Dr.-Martens-Schuhen mit Stahlkappen.»