Kate Bosworth und Justin Long sind erstmals Eltern geworden

Ehepaar wünschte sich ein Kind

Dass sich die Schauspieler Nachwuchs wünschen, war kein Geheimnis. Anlässlich von Bosworths 41. Geburtstag im Januar vergangenen Jahres widmete ihr Ehemann ihr rührende Worte auf Instagram – und deutete damit ihren Kinderwunsch an. «Eines Tages werden mich unsere Kinder vielleicht fragen: ‹Papa, warum hast du auf dieser alten Instagram–App so kitschige Dinge über Mama geschrieben? Die, die du uns nicht benutzen lässt?› Und ich werde sagen: ‹Nun, weil es viele toxische Dinge im Internet gibt, aber eure Mutter hat mich immer dazu inspiriert, gute Dinge in die Welt zu setzen. Ausserdem weiss ich, dass das Lesen dieser alten Beiträge sie berührt und zum Lächeln bringt›», schrieb Long in einem emotionalen Beitrag.