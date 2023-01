Kate Bosworth und Justin Long tauschen romantische Liebesbotschaften

Weiter schrieb Long über das Geburtstagskind: «Sie liebt es, zu necken. Sie hat die besten und weichsten Lippen, die ich je geküsst habe.» Bosworth liebe Bier und Football sogar mehr als er und sei «der stärkste Mensch, den ich je gekannt habe. Sie setzt sich vehement für die Wahrheit ein. Es macht so viel Spass, mit ihr zu arbeiten.» Eigentlich alles mache gemeinsam mit seiner Liebsten besonders viel Spass. «Sie macht alles in meinem Leben besser - all meine Lieblingslieder und -filme, Urlaube und Sonnenuntergänge und chinesisches Essen», schwärmte der Schauspieler.