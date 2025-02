Kate Bush, Annie Lennox und Co.: Stummer Protest gegen KI-Missbrauch

Der Titel des Albums ist programmatisch: «Is This What We Want?» (zu Deutsch: «Ist es das, was wir wollen?»). Die zwölf Tracks tragen jeweils ein einzelnes Wort als Titel. Aneinandergereiht ergeben sie den Satz: «The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies» – «Die britische Regierung darf nicht den Diebstahl von Musik zugunsten von KI–Unternehmen legalisieren.»