Kate Bush bedankt sich für «Stranger Things»-Erfolg

Kate Bush: «Es ist sehr aufregend»

Auf ihrer Website spricht Bush nun ihren Dank für den neugewonnenen Erfolg aus. «Ihr habt vielleicht gehört, dass der erste Teil der fantastischen, fesselnden neuen Staffel von ‹Stranger Things› neulich auf Netflix veröffentlicht wurde. Darin kommt der Song ‹Running Up That Hill› vor, der von jungen Fans, die die Serie lieben, zu neuem Leben erweckt wird - ich liebe es auch! ‹Running Up That Hill› ist deshalb weltweit in den Charts und ist in Grossbritannien auf der acht gelandet. Es ist sehr aufregend! Vielen Dank an alle, die den Song unterstützt haben. Ich warte mit angehaltenem Atem auf den Rest der Serie im Juli», erklärt die Sängerin in ihrem Statement.