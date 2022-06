Achtung, Spoiler!

In «Stranger Things» hilft Kate Bushs Song der Figur Max Mayfield (Sadie Sink, 20) dem Fluch des grausamen Vecnas zu entkommen. «Ich denke, sie haben ihn an einer sehr besonderen Stelle eingesetzt», entgegnete sie auf die Frage, ob es ihr etwas bedeute, dass das Lied einer weiblichen Figur helfe. «Ich dachte, was für eine wundervolle Art, den Song in so einer positiven Weise zu verwenden», ergänzte sie zudem. Das Lied sei eine «Art Talisman für Max» und das sei «sehr bewegend», so Bush.