Kate Cassidy und Cheryl Cole: Emotionale Worte nach Liam Paynes Tod

Kate Cassidy trauert um ihren Partner. One–Direction–Star Liam Payne (1993–2024) ist am vergangenen Mittwoch (16. Oktober) nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires mit nur 31 Jahren gestorben. «Ich möchte mich für all die netten Worte und die Liebe bedanken, die mir geschickt wurden», begann Cassidy am Freitag (18. Oktober) ihre Instagram Story.