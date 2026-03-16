Kate Hudson funkelt mit ihrer Mutter Goldie Hawn um die Wette

US–Schauspielerin Kate Hudson (46), die bei den Oscars 2026 für ihre Rolle in «Song Sung Blue» in der Kategorie «Beste Schauspielerin» bei nominiert war, brachte ihre Mutter, Hollywoodstar Goldie Hawn (80), als Begleitung auf dem roten Teppich mit. Die beiden posierten Arm in Arm in funkelnden Outfits.
Schmuck im Wert von 35 Millionen Dollar
Goldie Hawn hatte sich für ein schwarzes Neckholderkleid mit transparentem Ausschnitt entschieden. Verziert war es mit Silberstickereien, die im Licht der Kameras glitzerten. Dazu kombinierte sie lange schwarze Handschuhe.
Noch auffälliger lief die nominierte Kate Hudson auf: Die Schauspielerin trug eine massgeschneiderte jadegrüne Kreation von Giorgio Armani Privé aus der Frühjahr/Sommer–Kollektion 2026. Das Kleid bestach durch einen tiefen Herzausschnitt, ein Bustier, eine Schösschen–Taille und aufwendige Stickereien mit Steinen und Kristallen. Dazu kombinierte sie Schmuck von Garatti mit 41 Karat seltener grüner Diamanten im Wert von 35 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 30,7 Mio. Euro), wie «InStyle» berichtete.
Spontane Kleiderwahl
Die Schauspielerin erzählte der «Vogue», dass sie ihr Kleid erst am Morgen der Oscar–Verleihung ausgesucht habe. «Es war mir so wichtig, dass ich keinerlei Angst vor der Kleiderwahl haben würde.» Weiter sagte sie: «Ich wollte eine wirklich schöne Silhouette auf dem Teppich haben, und ich wollte mich wohl und geborgen fühlen, und ich wollte, dass es sich elegant anfühlt, und ich wollte, dass es sich hell und farbenfroh anfühlt.»
Den Oscar gewann Hudson zwar nicht – Jessie Buckley (36) wurde für ihre Hauptrolle im Drama «Hamnet» ausgezeichnet –, sie durfte sich jedoch der familiären Unterstützung gewiss sein. Neben ihrer Mutter war auch ihr Stiefvater Kurt Russell, der am Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert, erschienen. Ebenfalls dabei war Hudsons Verlobter Danny Fujikawa (39).