Kate Hudson strahlt in extravagantem Cut-out-Kleid

Kate Hudson (43) legte am Freitag (24. Februar) bei den Hollywood Critics Association Awards in Beverly Hills einen stylischen Auftritt hin. Die Schauspielerin trug ein roséfarbenes, bodenlanges Satinkleid, das mit einem grösseren Cut-out am Bauch ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Zum besonderen Blickfang wurden zudem Raffungen, die Taille und Brust umspielten, und orangefarbene Glitzer-Fransen, die den oberen Teil des Cut-outs zierten.