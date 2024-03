Kate Hudson: Süsser Auftritt mit ihren zwei jüngeren Kindern

Süsse und vertraute Szenen

Mutter und Tochter hatten für das sportliche Event ähnliche Outfits gewählt: Kate Hudson trug einen schwarzen Lederblazer mit einem weissen Hemd und kniehohen Cowboystiefeln aus braunem Wildleder. Rani erschien ebenfalls in einem schwarzen Blazer und einem weissen Hemd. Dazu trug sie jedoch weisse Turnschuhe. Das Mutter–Tochter–Duo verfolgte das Spiel aufmerksam, wobei die Schauspielerin der Fünfjährigen immer wieder etwas erklärte. Einige Schnappschüsse zeigten den «Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?»–Star auch vertraut mit Sohn Bingham, der einen grünen Kapuzenpullover und Jeans trug. So packte ihn Kate Hudson zum Beispiel spielerisch am Kinn, woraufhin er lachen musste.