Kate Hudson veröffentlicht ihre erste Single

Kate Hudson (44) hat am 30. Januar ihre erste eigene Single veröffentlicht. Auf Instagram teilt die Schauspielerin seit zwei Wochen regelmässig Videos, die Ausschnitte ihres Songs «Talk About Love» zeigen. Gestern folgte dann die grosse Verkündung: «Es fühlt sich so surreal an, diesen Song herauszubringen, ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn hört. Hört ihn euch an, wo immer ihr eure Musik bekommt!», schreibt die 44–Jährige.