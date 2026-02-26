Kate Hudson verrät ihre goldene Trennungsregel

Keine Lust auf Trennungsgespräche

Wie konsequent sie diese Regel durchzieht, illustrierte Hudson anhand einer konkreten Trennung aus ihrer Vergangenheit. Als ihr damaliger Partner ihr eröffnete, er könne die Beziehung nicht mehr weiterführen, hatte die Schauspielerin nur ein Wort übrig: «Okay.» Als der Mann daraufhin fragte, ob sie nicht darüber reden wolle, sagte sie: «Nein, nicht wirklich.» Lachend erzählte sie weiter: «Er wollte ständig mit mir über die Beziehung reden, und ich sagte nur: ‹Nein, es ist vorbei. Wir sind durch. Jetzt willst du dich mit mir darüber austauschen, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein. Wir sind fertig mit Austausch.›»