Kate in der Klinik: So rührend kümmert sich William um die Kinder

Für das Thronfolger–Ehepaar steht das Wohl der drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in Ausnahmesituationen an erster Stelle. «Wir wissen, dass sie eine sehr enge Familieneinheit sind. Er möchte für sie da sein», zitiert das Magazin den Royal–Experten und Autor Robert Hardmann in Bezug auf Williams derzeitige Prioritäten. «Vieles von dem, was sie für ihre Kinder tun, zielt darauf ab, das Leben zu normalisieren und ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie sich in einem besonderen goldenen Käfig befinden.»