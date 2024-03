Kate kann aufatmen: Ihr Onkel Gary Goldsmith hat PBB wieder verlassen

Gary hatte zuvor behauptet, er habe kein Interesse daran, ein Prominenter zu sein, und als die Moderatoren AJ Odudu und Will Best ihn fragten, ob das stimme, sagte er: «Hundertprozentig. Ich möchte ändern, was die Leute über meine Persönlichkeit denken. Es tut weh, wenn sie sich auf Dinge beziehen, die vor 20 Jahren passiert sind und die nicht alle wahr sind, sie nennen mich einen Hampelmann», gab er einen Einblick in seine Motivation an der TV–Show teilzunehmen.